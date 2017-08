Polícia prende quadrilha suspeita de assaltar passageiros de ônibus em Altos

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Altos, município localizado a cerca de 40 km de Teresina, prenderam na noite de ontem (02), quatro pessoas que estariam supostamente envolvidas em um assalto a passageiros de um ônibus que fazia linha entre as cidades de Altos e Alto Longá.

Objetos encontrados em posse dos acusados. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, ao se deslocarem até a rodovia estadual PI-223, local onde ocorreu o crime, encontraram as quatro pessoas suspeitas de terem participado do assalto ainda na estrada. Os envolvidos foram identificados pela polícia como Maurício Alves, Mateus Araújo Lima, Osmarina dos Santos e Maria Clara de Araújo Morais.

Em posse dos acusados, foram encontrados vários celulares, cartões de créditos, carteiras, um relógio, um revólver calibre 32, uma arma de fogo artesanal e R$ 1.280 em espécie, além de outros pertences das vítimas.

Os quatro suspeitos de envolvimento no crime foram detidos e conduzidos ao 14º Distrito Policial para os devidos procedimentos legais.

Nathalia Amaral