Polícia prende mulher ameaçando moradores no bairro Matinha

Policiais militares do Rone prenderam, no começo da manhã deste domingo (13) uma mulher de nome Isnha Graniely de Moraes Sales, 29 anos, que estariam ameaçando moradores do bairro Matinha. Segundo a assessoria de Comunicação da PM, ela circulava armada dentro de um veículo modelo Clio de cor vermelha, que acabou sendo interceptado em uma barreira policial montada na Rua Pará.

Em uma vistoria feita no carro, os policiais do Rone encontraram uma pistola ponto 40 e um carregador de pistola, ambos pertencentes à Secretaria de Segurança do Piauí e registrados como sendo de posse da Polícia Civil do Estado. Foram apreendidas também dez munições intactas.

Isnha foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das forças policiais e também por crime de ameaça à segurança pública. De acordo com a polícia, ela estaria procurando por uma mulher de nome Renata Usiele Batista Brasil, mas as motivações de sua atitude não foram informadas.

Isnha foi encaminhada para a Central de Flagrantes onde permanece recolhida.

PM também apreendeu arma em casa de show

Policiais do Rone apreenderam também uma arma de fogo dentro de uma casa de shows no Loteamento Manoel Evangelista. Uma rapaz de 21 anos identificado como Pedro Daniel Freitas Vieira foi conduzido para a Central de Flagrantes como suspeito de ser o proprietário da arma.

A polícia fazia rondas de rotina pelo loteamento e quando fez uma vistoria na casa de shows, percebeu atitude suspeita por parte de Pedro Daniel. Ele teria tentado se desfazer da arma, um revólver calibre 38, mas continuou perto do local onde deixou o objeto. Junto com o revólver, a polícia apreendeu também uma porção de substância análoga a maconha, quatro invólucros de substância análoga a cocaína e cinco munições intactas.

Maria Clara Estrêla