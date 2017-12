Polícia prende homem que matou companheiro a facadas em Teresina

Um homem, identificado como Joel Luís da Silva, de 34 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (29), acusado de ser o autor do homicídio do cabeleireiro Ezequias Oliveira do Carmo, ocorrido em 2013. O acusado foi detido por equipes da Divisão de Capturas (Dicap) da Secretaria de Segurança, na residência onde morava com os pais, no conjunto João Emílio Falcão, na zona Sul de Teresina.

O corpo da vítima foi encontrado no dia 16 de setembro de 2013, dentro do apartamento onde morava, no Condomínio Monte Líbano, bairro Cristo Rei, zona Sul de Teresina. Na época do crime, um amigo da vítima encontrou o corpo do cabeleireiro já sem vida. Para a Polícia, não restava dúvidas de que Joel Luís teria sido o autor do crime, uma vez que os dois mantinham um relacionamento.

Após o crime, Joel Luís teria levado vários objetos da vítima, incluindo uma TV de 24 polegadas, dinheiro, celular e o carro da vítima, um veículo do modelo Fiesta que teria sido abandonado pelo acusado na estrada da Alegria.

Segundo a Secretaria de Segurança, Joel Luís foi sentenciado a 22 anos de prisão e estava sendo monitorado há vários dias até ser preso pela Dicap. O acusado será encaminhado para a penitenciária Irmão Guido, como determina o mandado do Juiz Carlos Hamilton, da 1a Vara Criminal de Teresina.

Polícia prende homem acusado de matar cabeleireiro a facadas. (Foto: Divulgação/SSP)







Nathalia Amaral