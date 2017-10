Polícia prende dupla por receptação e roubo de energia na zona Leste

Duas pessoas foram presas na tarde desta quinta-feira (05) na Vila Santa Bárbara, zona Leste de Teresina, suspeitas de roubar energia e serem receptadoras de material roubado. As conduções para a Central de Flagrantes foram feitas por policiais do 11º Distrito Policial, que cumpriram mandados de busca e apreensão em duas residências do conjunto.



De acordo com o delegado Luís Guilherme, titular do 11º DP, nas residências foram encontrados vários objetos eletro-eletrônicos de origem ilícita. “Eram televisores, mais de 40 celulares, máquinas usadas inclusive na construção civil, joias, reprodutores de CD e DVD, tudo produto de roubo”, relata.

Em uma das residências, a polícia detectou a captação irregular de energia por meio de ligações conhecidas como “gatos”. Os presos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados para a Central de Flagrantes junto com todo o material apreendido.

Maria Clara Estrêla