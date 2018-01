Polícia Militar registra o primeiro caso de feminicídio em Teresina em 2018

A Polícia Militar registrou o primeiro caso de feminicídio em Teresina neste ano de 2018. Carla Eugênia de Almeida foi morta após sofrer várias agressões físicas por parte do próprio companheiro, de nome Emanuel Vieira de Moura, 31 anos. O crime aconteceu às 00h25min desta segunda-feira, 01 de janeiro no residencial Tenha Fé, zona Sul da Capital.



De acordo com a coronel Elza Rodrigues, porta-voz da Polícia Militar, Carla Eugênia foi brutalmente agredida na cabeça, rosto e pescoço, apresentando lesões graves. Seu corpo foi encaminhado ao IML de Teresina para perícia. Segundo a PM, ainda não se sabe o que teria culminado no início das agressões, mas a polícia acredita que o crime teria sido motivado por ciúmes da parte do agressor.

“No momento do acontecido havia apenas a vítima, o agressor e a filha da vítima dentro da residência, que fica na Quadra A do Residencial Tenha Fé. Após as diligências, o Emanuel foi encontrado circulando próximo ao local do crime. Ele acabou preso, autuado em flagrante por feminicídio e lesão corporal grave. Seu depoimento será tomado agora à tarde”, explica a coronel.

O caso será agora repassado à Polícia Civil, que vai atuar nas investigações por meio da Delegacia de Homicídios.

Maria Clara Estrêla