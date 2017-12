Polícia Militar prende foragido do sistema penitenciário de Goiás

Foi preso na madrugada deste sábado (9), por policiais militares da Força Tática de Valença, um homem acusado de ter cometido crimes contra a dignidade sexual, no estado de Goiás. O acusado foi identificado como sendo Luciano Barbosa Cavalcante Albuquerque.



De acordo com a Polícia Militar, Luciano Barbosa foi abordado pela equipe da Força Tática em um posto de combustível no município de Valença, às margens da BR-316, e não portava nenhum documento pessoal. Após ser interpelado pelos policiais, foi constatado que o mesmo possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, oriundo da justiça do estado de Goiás pela prática de crimes contra a dignidade sexual.

O crime teria sido cometido na cidade de Alvorada do Norte, em Goiás. Contudo, a PM não informou os pormenores do crime e nem quando teria acontecido. Luciano Barbosa foi preso e conduzido a delegacia local para realização dos procedimentos legais cabíveis.



Nathalia Amaral