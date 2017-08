Polícia Militar lança operação de fiscalização permanente em Teresina

O Comando Geral de Polícia Militar do Piauí, juntamente com a Secretaria de Segurança, lançam hoje (11) uma operação para fiscalizar os bairros de Teresina onde forem identificadas as maiores incidências de crimes. A Operação Mandacaru irá começar pelos bairros da zona Sul, mudando de local semanalmente, e sem data para terminar.



Segundo comandante da Polícia Militar do Piauí, coronel Carlos Augusto, o objetivo é saturar determinadas áreas da capital, aumentando o número de abordagens nas entradas dos bairros, na periferia, na zona rural e em eventos. “A operação acontecerá em toda a cidade de Teresina, de acordo com a identificação dos locais com maior número de ocorrências, através dos serviços de inteligência”, explica o coronel.

Os policiais militares farão barreiras policiais em pontos estratégicos. Além de carros e motos, os policiais terão apoio de um helicóptero para o patrulhamento da área designada. Segundo o coronel John Feitosa, o efetivo irá variar de acordo com a região, mas que contará com, no mínimo, 50 policiais. O principal objetivo da operação é coibir o uso ilegal de arma de fogo e o roubo a veículos.

A operação será coordenada pelo coronel Alberto Menezes, coordenador geral de operações da PM. “A operação será cirúrgia”, disse o coronel. “Será colocada no local e hora que a estatística da semana anterior mandar”.

Karliete NunesAndrê Nascimento