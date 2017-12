Polícia Militar encontra plantação de maconha em Ilha Grande do Piauí

A Polícia Militar localizou, na manhã desta sexta-feira (1º), uma plantação de maconha na localidade Ilha das Batatas, zona rural de Ilha Grande do Piauí, município situado 446 km ao norte de Teresina, no litoral do estado. Plantação foi localizada a partir de uma denúncia anônima (Fotos: Click Parnaíba)

Os policiais encontraram cerca de 150 pés da planta sendo cultivados no meio de um matagal. O local da plantação foi informado por meio de uma denúncia anônima, mas ninguém foi preso.

Segundo a PM, os responsáveis pela plantação podem ter fugido momentos antes da chegada das viaturas. No percurso até o local, os policiais se depararam com alguns mecanismos feitos com fios de náilon ligados a sinos, que serviam, supostamente, para alertar os criminosos quando alguém estivesse se aproximando.

A Polícia Federal foi acionada e está sendo aguardada pela PM no local da plantação. Até o momento ninguém foi preso.

Ainda segundo a Polícia Militar, os pés de maconha devem ser incinerados ainda nesta sexta-feira, no mesmo local onde foram encontrados.

Cícero Portela