Polícia investiga possível aliciamento de criança achada na Major César

A Polícia Civil está investigando a possibilidade de os pais do menino encontrado debaixo da cama de um preso na Penitenciária Major César terem recebido algum tipo de benefício para deixar a criança no presídio. O delegado Jarbas Lima, que preside as investigações e tomou os depoimentos na tarde de hoje (03), conta que pode haver indícios de crime de prostituição infantil, uma vez que a criança foi deixada na unidade com um detento acusado de estupro e conhecido da família.



“Se ficar comprovado que eles receberam qualquer vantagem para deixar o filho com esse homem ou aliciá-lo, já incorre em outro crime, que é o de prostituição infantil”, explica o delegado. O menino foi deixado pelos pais na Penitenciária Major César por volta das 17 horas do sábado (30), após o encerramento das visitas.

O delegado Jarbas Lima colheu os depoimentos da criança, dos pais e do preso. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Os agentes só localizaram a criança debaixo da cama de um preso, de nome José Ribamar Pereira Lima, por volta de uma hora da madrugada do domingo (01).Os pais e os três filhos passaram o dia na penitenciária, almoçaram, e foram embora no final da tarde, deixando a criança com o detento. A família, que possui cinco crianças, reside no povoado Mucuim, zona Rural de Teresina, e foi caminhando para o presídio visitar José de Ribamar, que é compadre de Gilmar. Em seu depoimento ao delegado Jarbas, o pai da criança, Gilmar Francisco Gomes, relatou que deixou o filho no presídio porque o menino teria dito que estava cansado para voltar para casa.

Gilmar Francisco Gomes relatou que deixou o filho no presídio porque o menino teria dito que estava cansado para voltar para casa. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Já a mãe, Sebastiana da Silva, alegou que não concordou com a decisão de Gilmar, mas deixou o filho no presídio mesmo assim. A versão dos pais foi contestada pelo menino. Ele também prestou depoimento ao delegado Jarbas Lima e disse que foi obrigado pelo pai a ficar na penitenciária.

Em seu relato, a criança afirmou que o detento não chegou a tocar nele, mas que os dois dormiram na mesma cama por cerca de três horas. O menor explica ainda que, ao acordar, o detento pediu para que ele se escondesse embaixo da cama. Foi nesse momento que os agentes penitenciários adentraram na cela e flagraram o menor escondido.

Família compareceu à delegacia acompanhada do Conselho Tutelar. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

O exame de corpo de delito feito pelo menino no IML não atestou nenhum tipo de violência ou conjunção carnal, mas para o delegado Jarbas Lima, isso não significa que não possa ter havido outro tipo de agressão ao menor. "O detento poderia tê-lo obrigado a fazer sexo oral nele, por exemplo, e isso o exame não atestaria tão facilmente", afirma.

Diante da gravidade da denúncia, o Conselho Tutelar pediu que o menino seja encaminhado para uma casa de acolhimento em Teresina. Os pais dele vão responder na lei de acordo com o que prevê o artigo 232 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente): submissão de criança ou adolescente a situação vexatória, isso, além de serem enquadrados por abandono de vulnerável.

Conselheiras pediram que o menino seja encaminhado para uma casa de acolhimento em Teresina. (Foto: Jailson Soares/O Dia)

Além dos pais e do menino, o preso, José de Ribamar Pereira, também foi ouvido pelo delegado Jarbas Lima no 14º DP de Altos. Segundo a polícia, ele e o pais da criança tinham uma relação íntima entre compadres. O homem chegou a doar roupas, alimentos e até dinheiro para a família. José de Ribamar é padrinho de um dos cinco filhos que Gilmar tem com Sebastiana e os dois se conheceram quando Gilmar cumpria pena na Major César por estupro, praticado contra uma menina de 12 anos em Alto Longá. Ele estava em liberdade há seis meses.

Maria Clara Estrêla, com informações de Nathalia Amaral