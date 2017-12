Polícia investiga morte suspeita de bebê recém-nascido em Teresina

A morte de um bebê recém-nascido virou alvo de investigação da Polícia Civil de União. De acordo com o titular da Delegacia de União, o delegado Ferdinando Martins, a criança nasceu no município, mas foi hospitalizada em Teresina depois de apresentar um quadro grave de saúde. A suspeita é de que a mãe da criança, uma técnica em enfermagem, tenha envolvimento com a morte do filho.



Em entrevista ao O Dia, o delegado relatou que a mãe levou a criança ao Hospital de União com os sinais vitais prejudicados, no último domingo (26). No momento do atendimento médico, a mãe teria informado à médica de plantão, que queria manter sigilo sobre o bebê. Já no hospital, após várias tentativas de reanimação, a criança voltou a respirar, sendo transferida em seguida para uma maternidade de Teresina, onde veio a óbito por causas ainda desconhecidas.

Segundo o delegado, a principal suspeita é de que a mãe, que também foi hospitalizada, tenha tentado esconder a gravidez e o bebê, prejudicando o quadro de saúde do filho recém-nascido. “Pelas informações que colhemos até o momento, percebemos que a mãe quis esconder a criança, por isso pediu para a médica guardar sigilo”, conta o delegado. A informação é de que a mãe teria tido o bebê em casa, com a ajuda de uma amiga.

O corpo do bebê foi encaminhado para o IML de Teresina, para realização de exames que apontarão a causa da morte. A Polícia Civil de União, responsável pelas investigações, agora irá ouvir a mãe, familiares e a médica para apurar as circunstâncias do nascimento e da morte da criança. Se comprovado o envolvimento da mãe, ela poderá ser indiciada por infanticídio.

Nathalia Amaral