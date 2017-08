Polícia investiga denúncia de tortura a criança de 5 anos em Piripiri

A Delegacia de Piripiri, a 158 quilômetros de Teresina, está investigando uma denúncia de tortura a uma criança de cinco anos na localidade Vertente, zona Rural do Município. Em conversa com o PortalODia.com, o titular do DP da cidade, delegado Jorge Terceiro, informou que as denúncias dão conta de um menino que estaria sendo maltratado e sofrendo agressões físicas pelo padrasto, no entanto, até o momento, a polícia não conseguiu localizar o suspeito nem a família para poder confirmar a veracidade do teor das denúncias.



De acordo com o delegado, a informação partiu do Conselho Tutelar de Piripiri, que teria sido provocado pela própria família do menino e pelos professores da escola onde ele estuda. “Nós já estamos em campo, porque vimos que o teor da denúncia é sério e um caso como esse não pode esperar, porque estamos falando de um menor, uma pessoa em total situação de vulnerabilidade”, explica o delegado.

O delegado informou que já tem agentes em campo na localidade Vertente para tentar localizar a suposta vítima e o suspeito e diz esperar que as diligências deem resultado o mais breve possível. Uma imagem divulgada por um portal de notícias da cidade de Piripiri mostra o colo da criança vermelho e com alguns arranhões. A polícia disse que vai buscar acesso à imagem para anexá-la ao inquérito que deve ser aberto.

Maria Clara Estrêla