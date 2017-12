Polícia fecha lojas do centro e leva empresários para a Central de Flagrantes

Seis lojas do Centro de Teresina foram fechadas pela polícia e tiveram seus donos conduzidos para a Central de Flagrantes na manhã desta sexta-feira (01) durante operação da Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária Econômica e Relações de Consumo (Decotec) e do 1º Batalhão de Polícia Militar de Teresina. Na ação, a polícia apreendeu mais de 100 mil unidades de CDs e DVDs piratas na Rua Riachuelo.







Os proprietários dos estabelecimentos comerciais foram identificados como sendo: Francisco das Chagas Gomes Sampaio, Eridan Vieira da Costa, Tiago Sampaio Chaves, Perison Veloso dos Santos, Gilberto da Costa Ferreira e José Luís Sousa.

De acordo com o delegado Josimar Brito, da Decortec, a ação visa combater crimes relacionado à sonegação fiscal, uma vez que os produtos vendidos não possuíam nota fiscal e não representavam arrecadação de tributos por parte do fisco. “Temos ainda casos de violação de direitos autorais, já que as cópias eram ilegais e sem qualquer retorno para o produtor de seu conteúdo”, explica o delegado.

Maria Clara Estrêla