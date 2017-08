Polícia Civil de Piripiri recupera dezenas de celulares roubados

A Policia Civil de Piripiri, por meio do 1º Distrito Policial e 2º Distrito Policial do município, deflagrou a 3ª Fase da Operação ‘Graham Bell’ que visa combater furtos, roubos e receptação de aparelhos celulares em Piripiri e cidades circunvizinhas. Até o momento, 22 aparelhos celulares de diversas marcas já foram recuperados na localidade.



Segundo o titular do 1º Distrito Policial, o delegado Jorge Terceiro, a operação visa identificar os receptadores dos aparelhos furtados e, assim, reduzir ainda mais o número de ocorrências desse tipo na região. Desde o início da operação, em abril deste ano, o registro de furtos e roubos de aparelhos celulares no município caiu em torno de 80%.

Até o momento, 22 celulares foram recuperados pela Polícia Civil de Piripiri. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



O delegado aponta que grande parte das pessoas que foram flagradas em posse dos aparelhos eram pessoas comuns que haviam adquirido os celulares por um preço abaixo da média e sem nota fiscal ou caixa dos produtos. “Nesses casos, essas pessoas foram conduzidas até a delegacia e foram registrados boletins de ocorrência por receptação culposa”, afirma o delegado.

Outros receptadores, no entanto, apontaram que adquiriram os aparelhos em estabelecimentos comerciais da região. Em razão disso, diversos procedimentos estão sendo instaurados, podendo resultar em novas fases da operação no futuro. Por isso, é importante que a população evite comprar aparelhos celulares abaixo do preço de mercado, e sem nota fiscal ou a caixa do aparelho. “Comprando esses aparelhos, sem a devida documentação, você pode estar fomentando o aumento da criminalidade”, destaca o delegado Jorge Terceiro.

Proprietários dos celulares devem comparecer ao Complexo da Polícia Civil em Piripiri. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

O delegado destaca ainda que a Polícia Civil ainda está em diligências em busca de outros aparelhos. A estimativa é de que, até o fim da operação, cerca de 50 celulares sejam recuperados pelos agentes policiais. A Polícia Civil também está entrando em contato com os proprietários dos aparelhos recuperados para que compareçam no Complexo de Delegacias de Piripiri para a restituição dos aparelhos.

Nathalia Amaral