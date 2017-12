Polícia Civil de Altos prende suspeito de cometer estupro de vulnerável

A Delegacia de Polícia Civil de Altos, município localizado na região metropolitana de Teresina, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de ter cometido estupro de vulnerável na cidade de Nhandeara, interior do estado de São Paulo.



Segundo informações do titular da Delegacia de Altos, o delegado Jarbas Lima, Francisco José Ferreira da Silva é suspeito de ter mantido relações sexuais com uma adolescente de 13 anos de idade, em meados de 2015, o que configura estupro de vulnerável de acordo com a legislação brasileira. “É preciso reforçar que mesmo a adolescente consentindo no ato sexual, a lei prevê que é crime manter relação sexual com menor de 14 anos”, destaca o delegado Jarbas Lima.

Francisco José Ferreira da Silva é suspeito de ter cometido estupro de vulnerável. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



Francisco José Ferreira da Silva foi preso na cidade de Altos e encontra-se detido em uma cela na Delegacia do município. De acordo com o delegado, a esposa do suspeito ficou bastante abalada com a prisão, mas já tinha conhecimento sobre o crime. O suspeito será encaminhado para uma das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Piauí.

Operação Polícia Civil 24 horas

A prisão do suspeito de estupro de vulnerável foi realizada durante a Operação Polícia Civil 24 horas, deflagrada nesta quinta-feira (14), em todo o país. Somente no Piauí, 94 pessoas foram presas até as 23 horas de ontem, segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Desse total, 46 prisões foram na Capital e 48 nos demais municípios piauienses. Seis adolescentes foram apreendidos. Em todo o Brasil, foram presas 901 pessoas e 62 adolescentes acabaram apreendidos.

Nathalia Amaral