Polícia apreende drogas desconhecidas sendo usadas em raves em Teresina

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), deflagrou neste fim de semana uma operação para combater o tráfico em Teresina e apreendeu grande quantidade de drogas sintéticas sendo usadas em raves realizadas na Capital.



De acordo com o coordenador da Depre, delegado Menandro Pedro, além do ecstasy – entorpecente mais comumente consumido nos locais – foram apreendias também substâncias ainda desconhecidas pela polícia do Estado, muitas das quais tiveram que ser enviadas a Brasília para passar por laudo e serem identificadas. “Era droga sintética de todo tipo que você possa imaginar: desde injetável àquelas consumidas via oral. E como algumas eram novas para nossa equipe, tivemos que mandar para fora para identifica-las com o apoio da Polícia Federal”, resume o delegado.

A polícia não divulgou de onde a droga teria vindo, nem como ela teria chegado ao Piauí. Foram feitas prisões, mas os nomes e a quantidade de conduções também não foram divulgados ainda.

Além da Depre e da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, a operação contou ainda com a participação da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e Polícia Militar.

Maria Clara Estrêla