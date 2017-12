Polícia apreende 49 aves ao fechar rinha na Vila Bandeirante

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, fechou uma rinha de galos na Vila Bandeirante, zona Leste de Teresina, nesta quinta-feira (21). Na ação, foram apreendidas 49 aves galináceas avaliadas em R$ 6 mil cada, destinadas a rinhas, reprodução e treinamento para brigas, além de terem sido encontrados viveiros, gaiolas e produtos veterinários. A ação teve o apoio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma pessoa foi presa, tendo sido apontado como o proprietário da residência onde aconteciam as brigas de galo. Além desta acusação, ele responderá também pelo crime de furto de energia, que foi constatado pelos peritos do Greco após análise dos técnicos da Eletrobras.



Foto: Divulgação/Polícia Civil



“Pelo fato de termos encontrado no local uma arena de treino de galináceos para as rinhas, nós resolvemos acionar um médico veterinário da Secretaria de Meio Ambiente do Estado para justamente avaliar as gravidades dos maus tratos sofridos pelos animais a conduzir o correto manejo dos bichos”, explica a delegada Bruna Fontenele, titular da Delegacia de Meio Ambiente.

A delegada avalia ainda que a operação foi um passo importante para coibir o crime de maus tratos aos animais na Capital, tendo se configurado como a maior apreensão de galináceos já efetuada este ano.

Maria Clara Estrêla, com informações da Polícia Civil