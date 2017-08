Polícia apreende 200kg de drogas com máquina de cartão e logo

Tabletes de drogas têm adesivo com a marca "Tiririca" (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Os agentes da DEPRE (Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes) descobriram uma casa que servia como depósito de drogas, no bairro Bela Vista III, zona sul de Teresina.

No imóvel foram encontrados mais de 200kg de drogas, entre maconha e cocaína. Alguns tabletes traziam ainda um adesivo com a imagem e nome do palhaço Tiririca, personagem humorístico interpretado pelo deputado Francisco Everardo Oliveira, que funcionava como uma marca.

O delegado Menandro Pedro, titular da DEPRE, disse que a marca é colocada provavelmente por um traficante de fora do país, possivelmente do Paraguai. “A marca tiririca são traficantes de fora que colocam o símbolo de uma pessoa pública para a pessoa não esquecer ele, como se dissesse: ‘essa droga é minha’, e vai repassando”, explica o delegado.

A apreensão foi descoberta a partir da prisão de um taxista, feita durante a madrugada de hoje. O homem foi preso na Vila Irmã Dulce, por volta de 2h. “Ele foi se esconder na casa da sogra”, relata o delegado Menandro, e detalha que o taxista transportava drogas e objetos para a casa, junto com um outro homem que seria o dono do imóvel. O taxista foi preso, e os policiais encontraram ainda uma arma de fogo no seu apartamento.

No local, foram encontrados ainda máquina de cartão e duas balanças (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Além da droga, foram encontrados ainda uma máquina de cartões, duas balanças e uma quantia em dinheiro. Segundo o delegado Menandro Pedro, o trabalho é fruto de cerca de seis meses de investigação dos agentes. Esta é uma das maiores apreensões de droga feitas no ano.

"E se não tivéssemos feito essa apreensão hoje cedo, provavelmente amanhã esta droga já estaria viajando para outro lugar, sendo vendida", comentou o delegado Menandro Pedro. Ele também chamou a atenção para amostras de cocaína, que segundo ele, é pura. "Com um quilo dessa droga, eles conseguem fazer três quilos", disse.

Karliete NunesAndrê Nascimento