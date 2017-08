PM recupera equipamentos furtados e captura suspeitos

Um homem foi preso e um menor apreendido em Paulista, sudeste do Piauí, acusados de furtarem objetos de duas unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A PM obteve informações dos furtos por meio de uma ligação realizada anonimamente. De acordo com investigações, os furtos foram realizados por três homens. A operação ocorreu ontem (24).



Guarnição entrou em diligências e conseguiram recuperar equipamentos. Foto: Divulgação/PM

Após receber um série de denúncias sobre furtos praticados nos órgãos públicos CAPS,um no bairro Lagoa, e outro bairro Cohab, na cidade de Paulistana do Piauí, a guarnição que estava de serviço recebeu uma ligação com informações dos possíveis suspeitos de praticarem os furtos. Logo entraram em diligências, e efetuaram a prisão de Wenderson Sousa do Carmo de 18 anos, e apreenderam o menor R.K.S.T , estando ainda foragido um terceiro suspeito reconhecido por Franklin.

Com os suspeitos foram recuperados, TV LCD 32 polegadas, computadores, nobreaks, kit multimidia, interfone e alguns aparelhos celulares. Todos os equipamentos recuperados foram levados para o DP, providencias cabiveis estão sendo tomadas.



Equipamentos recuperados em operação. Foto: Divulgação/PM





Nayara FelizardoGeici Mello