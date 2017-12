PM prende suspeitos de roubar moto graças a sistema de geolocalização

Na noite deste sábado (16), na zona norte de Teresina, uma equipe da Polícia Militar do Piauí conseguiu apreender uma motocicleta e efetuar a prisão em flagrante de dois homens suspeitos de assalto.

O roubo do veículo ocorreu na zona sul da capital, mas a apreensão foi feita no bairro Santa Maria da Codipe, zona norte, por uma equipe do Batalhão da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial).

De acordo com o coronel John Feitosa, a PM conseguiu efetuar a prisão dos suspeitos mais rapidamente graças a um sistema de geolocalização instalado no veículo.

"Nos deslocamos para o local, sempre sendo informados sobre a localização da moto. Quando encontramos os dois indivíduos, eles estavam empurrando a referida moto, tentando ligá-la, após ter sido bloqueada. Ao perceberem a viatura, eles acabaram derrubando a moto e caindo ao chão. Tentaram se evadir do local, mas conseguimos detê-los. Então, diante dos fatos, conduzimos os dois e a moto até a Central de Flagrantes", relatou um dos PMs que atuou na ocorrência.





















Cícero Portela