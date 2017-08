PM prende suspeito de usar faca pra assaltar loja de confecções no Dirceu

Policiais militares efetuaram, no último sábado (5), a prisão em flagrante de um homem suspeito de assaltar um estabelecimento comercial na região do Grande Dirceu Arcoverde, zona sudeste de Teresina.

Adriano Pereira de Souza, vulgo "Blade", de 31 anos, teria usado uma faca para cometer o roubo, conforme informaram os PMs.



A loja "Radical Modas", situada na Avenida José Francisco de Almeida Neto, foi o alvo do suspeito, que acabou sendo detido menos de uma hora depois, por policiais da Companhia de Policiamento Independente de Trânsito (CIPTran).

Adriano Pereira de Souza foi indiciado por roubo, tipificado no artigo 157 do Código Penal brasileiro, com o agravante previsto no parágrafo 2º, inciso I - "a pena aumenta-se de um terço até metade: se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma."

Cícero Portela