PM prende quadrilha interestadual de furtos a lojas de departamento

Policiais do RONE prenderam, no final da noite de ontem (21), próximo à ponte JK na Frei Serafim, cinco pessoas suspeitas de integrarem uma quadrilha interestadual especializada em roubos e furtos a lojas. O grupo, oriundo em sua maioria do Estado do Pará, teria agido em pelo menos três lojas de departamento em Teresina: Lojas Americanas da Avenida Nossa Senhora de Fátima, Riachuello e Marisa.





Foto: Divulgação/Polícia Militar

A guarnição, comandada pelo major Bezerra, conduziu para a Central de Flagrantes os seguintes suspeitos: Weliton Jeferson de Sousa Silva, Emerson Tobias Lins, Pâmela Ingrid B. da Silva, Rafaela Moraes dos Santos e Ana Caroline Gomes Campos. Foram apreendidos 269 objetos de roubo, entre roupas, calçados, brinquedos e uma bicicleta.



Foto: Divulgação/Polícia Militar



O grupo utilizava um veículo modelo Fox de cor branca e placa NSE-7494, de Belém-PA, para guardar e transportar os itens roubados das lojas. “Eles negaram que tivessem subtraído aqueles bens dos estabelecimentos, mas não apresentaram nota fiscal nem qualquer outro documento que comprovasse que tudo aquilo tinha sido adquirido dentro da legalidade, comprado”, explica o major Bezerra.

Os presos, juntamente com os objetos recuperados, foram encaminhados para a Central de Flagrantes onde permanecem recolhidos.

Maria Clara Estrêla