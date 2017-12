PM-PI intensifica policiamento no litoral e promove ações educativas

O litoral registra uma grande movimentação de veículos neste fim de semana, por conta do feriadão de Ano-Novo, e para prevenir a ocorrência de acidentes e coibir a prática de crimes de trânsito, a Polícia Militar intensificou a fiscalização nas praias e nas vias públicas.

O trabalho está sendo realizado de forma conjunta por equipes da Companhia de Policiamento Independente de Trânsito (CIPTran), do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) e da Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTur).

A partir da noite deste sábado a Orça de Atalaia passa a ter uma área de isolamento em que está proibido o tráfego de veículos. O objetivo, segundo a PM, é garantir mais conforto e segurança aos pedestres, bem como permitir a organização para os shows que acontecerão no local durante a virada de ano.

A PM-PI está fiscalizando veículos estacionados em locais proibidos e o uso de quadriciclos.

Blitz educativa

O BPRE também realizou uma blitz educativa no Centro Integrado de Segurança, localizado entre as praias Atalaia e Coqueiro, em frente ao Sesc Praia.

Os veículos que passaram pela blitz receberam panfletos com dicas de segurança, a exemplo de como portar objetos de valor, quantias em dinheiro, quais lugares possuem grandes aglomerações, os cuidados que devem ser tomados com as crianças e um alerta para evitar locais escuros e pouco movimentados.

Segundo Larissa Caldas, coordenadora de Ações Educativas da Escola Piauiense de Trânsito, serão feitas, ao todo, setes ações educativas para receber os turistas, alertando sobre a importância do uso dos itens de segurança, o perigo de se consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir, a necessidade de se respeitar os limites de velocidade, de não fazer ultrapassagem indevidas, bem como sobre a importância do uso de cadeirinhas pelas crianças.

