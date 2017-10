PM encontra armamento irregular e drogas em UPP no Rio; comandante é preso

Uma operação da Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) flagrou armas irregulares, munições e drogas em uma base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Caju, na região portuária da cidade. A ação foi realizada na quarta-feira (11), mas as informações só foram divulgadas hoje (12) pela PM.

Segundo a nota da PM, foram presos o comandante da UPP, major Alexandre Frugoni, por porte de arma ilegal de uso restrito, e três soldados, por posse de drogas. A nota acrescenta que foram apreendidas mais de 1.500 munições de diversos calibres, pistolas, drogas e granadas, e que esse material foi encontrado com a ajuda de cães farejadores.

Também foram vistoriados outros endereços, incluindo a residência do major.

Participaram ainda da investigação equipes da Coordenadoria de Inteligência e do Ministério Público Militar. Todos os militares presos foram levados para a unidade prisional da PM, em Niterói.

Agência BrasilNádia FrancoVladimir Platonow