PM é preso por facilitar fugas e entrada de celulares na Custódia

Um policial militar foi preso na manhã desta quinta-feira (03) durante a Operação Conexão, deflagrada pela Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), em conjunto com a Secretaria de Justiça do Piauí. A ação visa a desarticular uma organização criminosa responsável por articular a entrada e comercialização de aparelhos celulares, baterias e carregadores dentro das Unidades Prisionais do Estado.

De acordo com ma Sejus, o PM teria facilitado a fuga ocorrida na Casa de Custódia em 02 de março deste ano. A investigaçoes apuraram ainda que o policial facilitava a entrada de celulares, baterias e carregadores no presídio, com cerca de 40 aparelhos sendo levados para dentro da unidade prisional a cada plantão seu. A Sejus informou que os detentos pagavam o PM para poderem receber os aparelhos. A esposa do policial já tinha passagens pela polícia.

Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, quatro de condução coercitiva, sete mandados de busca e apreensão e dois sequestros de bens e imóveis, além de uma busca e apreensão nos pavilhões da Casa de Custódia, de Teresina. A Operação Conexão envolve a participação de cem policiais civis e militares. Os mandados foram expedidos pelo juiz Luiz Moura, da Central de Inquéritos de Teresina.

Até o momento, seis pessoas já foram presas, sendo cinco em Teresina e uma em Timon. Os presos foram identificados como Josimar Carvalho da Silva, assaltante e apontado como o líder da organização criminosa, Cláudio Rodrigues do Nascimento, o PM que trabalhava na Casa de Custódia, Ismael Ferreira da Silva, Ivoneide Ângela Silva Ribeiro, Israel Alves da Silva e Paulo Reis Silva Ribeiro, que é filho de Ivoneide.

Os presos foram encaminhados para a sede do Greco, onde prestam depoimento ao delegado Charles de Holanda, que preside as investigações.

A movimentação da polícia começou ainda durante a madrugada,





Maria Clara Estrêla