PM de Porto prende suspeitos de roubo a agência dos Correios

A Polícia Militar de Porto conseguiu localizar e prender quatro pessoas sob suspeita de participarem do roubo à agência dos Correios do município. três homens e uma mulher foram detidos. A polícia segue buscando outros três suspeitos.



O crime aconteceu durante a madrugada do dia 7 de agosto. O bando entrou pelos fundos da agência e abriu um buraco numa das paredes do local. Do lado de dentro, abriram o cofre com os explosivos e conseguiram fugir levando o dinheiro.

Material apreendido com os presos (Foto: Divulgação/ PM)

Segundo o cabo José Luiz, da PM de Porto, foram os próprios policiais militares que tiveram que fazer parte do trabalho de investigação, por conta do número reduzido de investigadores que a cidade dispõe.

“Conseguimos uma pista, de que eles haviam invadido uma casa no bairro Alto Bonito. E aí fomos arrumar uma estratégia, e tivemos êxito”, disse o cabo José Luis. As prisões aconteceram na manhã de hoje (15).

Foram presos três homens e uma mulher, das cidades de Matias Olímpio, Luzilândia e Coelho Neto. Há ainda três suspeitos de participação no crime: dois deles são da cidade de Porto, e o último estaria no Maranhão. “A gente espera colocar a mão em pelo menos um, ainda hoje”, disse o cabo.

Os policiais apreenderam com eles duas armas de fogo, munições, e a quantia de R$ 570 em dinheiro.

Karliete NunesAndrê Nascimento