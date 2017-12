PM apreende armas e desarticula quadrilha em São Francisco de Assis

Uma quadrilha acusada de praticar vários furtos e roubos no interior do Piauí foi desarticulada neste sábado (17) pela Polícia Militar na cidade de São Francisco de Assis, a 448 quilômetros de Teresina. Ao todo, quatro pessoas foram presas e diversas armas e munições apreendidas numa ação do 20º BPM.



As prisões ocorreram na localidade Povoação, a cerca de 140 Km de Paulistana. Os policiais receberam informações de que um grupo criminoso estaria se escondendo na região e foram averiguar. Ao chegarem ao local, conseguiram apreender, em uma residência, um revólver calibre 38, quatro espingardas do tipo bate bucha, quatro munições calibre 38 intactas, além de pólvora, chumbo e uma espoleta.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

Os presos foram identificados como sendo Jarrie José de Alencar Sousa, José de Jesus Carvalho, mais conhecido como Santinho, Domingos Afonso de Araújo e Clécio Celso de Sousa. Na casa de Jarrie, a polícia encontrou uma das espingardas bate bucha e o suspeito acabou confessando a autoria de diversos roubos praticados em São Francisco de Assis junto com Clécio, que é seu primo.

Além de Jarrie, quem também assumiu participação nos crimes praticados na cidade foi Domingos, que entregou mais duas espingardas bate bucha à polícia e o revólver calibre 38 com as quatro munições intactas. O suspeito fez ainda acusações a um adolescente, que seria integrante da quadrilha.

“O objetivo nosso é guarnecer os nove municípios que compõem a área do 20º BPM e de posse de informações pontuais e precisas como essa, realizar investidas contra suspeitos de da prática de crimes que acabam tirando o sossego da população”, ressaltou o major Stanislau Felipe, comandante da Força Tática de Paulistana, que coordenou a ação.

Os presos, bem como todo o material apreendido, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Simplício Mendes.

Maria Clara Estrêla