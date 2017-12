PM acha crianças de 5 e 8 anos em residência com fezes e resquícios de drogas

A Política Militar localizou, por volta do meio-dia desta quarta-feira (29), dois irmãos de cinco e oito anos que estavam sozinhos numa residência no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina.

Segundo o chefe de investigação Joattan Gonçalves, do 6º Distrito Policial, as crianças foram encontradas num ambiente extremamente inóspito, cheio de sujeita e com materiais utilizados no consumo de drogas.

Pai das crianças conversa com policiais em frente à residência onde os menores foram achados sozinhos (Foto: Polícia Militar do Piauí)

"A gente estava procurando uns elementos que fizeram uma série de furtos no final de semana. Nós fomos informados por moradores que eles poderiam estar escondidos numa determinada residência que aparentava estar abandonada. Mas quando chegamos nesse local indicado nós não encontramos os suspeitos, e sim essas duas crianças, um menino, de cinco anos, e uma menina, de oito. O local estava todo sujo, com fezes, papelotes de drogas e cachimbos usados no consumo de crack. Nós, então, perguntamos para as crianças onde estavam os pais, e elas nos disseram que a mãe tinha ido trabalhar e o pai tinha saído", detalha Joattan Gonçalves.

Minutos depois, o pai das crianças chegou ao local e disse que tinha saído por pouco tempo. Além disso, ele admitiu aos policiais que é usuário de drogas.

"As crianças ficaram muito assustadas, lógico, com a presença da Polícia, e nós tomamos logo a inciativa de chamar o Conselho Tutelar. Enquanto os conselheiros não chegavam, a vizinha acolheu os irmãos", acrescenta o investigador da Polícia Civil.

A mãe da criança também chegou ao local minutos após o flagrante. Ela disse que trabalha como doméstica numa residência na região, e que o pai é quem fica responsável por cuidar dos filhos.

O crime de abandono de incapaz está descrito no artigo 133 do Código Penal brasileiro, e sua pena varia de seis meses a três anos de detenção.

O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Cícero Portela