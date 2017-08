Piauí registra 385 mortes violentas nos primeiros sete meses do ano

O Piauí registrou 385 mortes violentas de janeiro a julho deste ano, é o que mostra o relatório de estatísticas criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, divulgado nesta segunda-feira (14). De acordo com o relatório, os municípios do interior contabilizaram juntos 186 crimes violentos letais intencionais (CVLI), enquanto que na Capital esse número sobe para 199. A média é de quase duas pessoas assassinadas no Estado por dia.



Os crimes violentos letais intencionais compreendem homicídios dolosos, ou seja, quando há intenção de matar, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e estupro seguido de morte. Em Teresina, o mês mais violento do ano até agora foi junho, quando foram registrados 35 crimes violentos letais intencionais. Em contrapartida, fevereiro foi que teve os menores índices deste tipo de crime: 19 pessoas foram assassinadas no Estado no segundo mês do ano.



Foto: Arquivo O Dia

Com relação ao interior, o mês mais violento foi abril, que teve 39 casos de CVLI’s registrados pela Secretaria de Segurança, e assim como Teresina, fevereiro também foi considerado o mês mais tranquilo, com 22 ocorrências do tipo.

Em contrapartida, observou-se uma redução de 22,85% nos crimes violentos letais intencionais no mês de julho em Teresina. No último mês, a SSP contabilizou 27 casos na Capital piauiense, contra os 35 registrados em junho. No interior do Piauí, o número de mortes violentas em julho foi o mesmo do ano passado: 22 casos.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

“Esse número é resultado de um trabalho rotineiro das instituições que fazem a Segurança Pública. No caso da Polícia Militar, estamos intensificando as rondas nos bairros e a Polícia Civil vem realizando operações com o intuito de prender acusados de crimes. Para nós é uma grande conquista, porque enquanto os outros estados brasileiros registram aumento da violência, o Piauí tem se destacado pela redução ao longo do ano”, avalia o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu.

Roubos

Até o início de agosto, a SSP já contabilizou 11.209 roubos em Teresina, sendo maio o mês onde se observou o maior registro deste tipo de ocorrência, com 1.860 registros, e abril o mês com o menor índice (1.446). Com relação aos roubos de veículos em Teresina, foram contabilizados este ano 1.250 ocorrências, sendo, novamente, maio o mês mais violento (197 roubos) e abril o mês mais tranquilo (151 roubos).

Assim como se observou com os crimes violentos letais intencionais, o número de roubo de veículos também sofreu redução significativa em Teresina no mês passado. Em julho, a Polinter registrou 173 casos. No mesmo período de 2016, foram contabilizadas 198 ocorrências, representando uma queda de 13%. Considerando os assaltos de uma forma geral, o decréscimo na Capital piauiense foi de 2%.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Segurança Pública