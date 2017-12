PF investiga sumiço de jovem do MT que viajou nas férias para Síria

A Polícia Federal de Mato Grosso investiga o suposto desaparecimento da jovem Juliana Cruz, que mora em Cuiabá e viajou para a Síria em novembro durante as férias. A família da jovem registrou um boletim de ocorrência na quarta-feira (29) depois que Juliana não retornou da viagem como prometido e não entra em contato com os familiares.

A PF afirmou ao G1 que está em contato com a embaixada do Brasil na Síria e outros órgãos internacionais. Não há, no entanto, nenhuma informação concreta sobre o caso.

Juliana Cruz viajou para a Síria em novembro durante as férias (Foto: Facebook/Reprodução)



No Facebook, a jovem postou uma foto com o emoji da bandeira da Síria (Foto: Facebook/Reprodução)

No Facebook, Juliana compartilhou informações sobre o embarque para a viagem. No dia 14 de novembro, segundo a postagem dela, ela estava no Aeroporto de Guarulhos. Em outro techo da viagem, a jovem publicou uma foto com o emoji da bandeira da Síria.

Nas redes sociais, Juliana mantinha contato com perfis de pessoas árabes. O G1 tenta contato com os familiares da jovem.

Juliana é servidora da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). Em nota, a instituição afirmou que o computador usado pela funcionária foi entregue para análise da PF.

Ainda segundo a AMM, a previsão é que as férias da jovem terminem na próxima semana.

G1