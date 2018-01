Pescador encontra corpo de criança desaparecida há 24h no rio Parnaíba

Um pescador ainda não identificado encontrou, na tarde de hoje (2), o corpo de uma criança que estava desaparecida há mais de 24 horas, no leito do Rio Parnaíba, no município de União, região metropolitana de Teresina. A vítima é um garoto de 12 anos que se afogou ao tomar banho no rio.



Com a confirmação da localização do corpo, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou para o local apontado pelo pescador para resgatar o corpo da criança. A informação é de que o corpo foi encontrado na Ilha da Posse, no Rio Parnaíba.

Bombeiros se deslocam para a Ilha da Posse. (Foto: Ossian Mello/O Dia)

Segundo informações de familiares que estão acompanhando as buscas, o menino morava com o pai na cidade de Coelho Neto no Maranhão e estava passando férias com a família em União. Na tarde de ontem, a vítima teria se afogado ao tomar banho de rio com um amigo.

“Ele estava banhando em companhia de outro jovem e eles estavam fazendo a travessia pelo banco de areia. Em certo momento, o rapaz que é um pouco maior pediu para ele não ir para o lado mais fundo, mas ele acabou indo e se afogou”, relata o blogueiro Ossian Mello.

Em contato com o portal O Dia, o Corpo de Bombeiros confirmou o afogamento da criança e informou que uma equipe de resgate foi enviada ao município para ajudar nas buscas. Contudo, ainda não há informações oficiais sobre o resgate do corpo do menino.



Populares acompanham as buscas pelo corpo da criança. (Foto: Ossian Mello/O Dia)

Nathalia Amaral, com informações de Ossian Mello (de União).