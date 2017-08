Pedófilos são presos no interior do Piauí; uma vítima está grávida

Duas investigações de crimes de pedofilia tiveram uma conclusão, em duas cidades do Piauí, com a prisão de dois acusados. No caso mais recente, um homem foi preso acusado de estuprar os dois enteados, um menino de 7 e uma menina de 5 anos, na cidade de Paulistana. Já em Corrente, um professor acusado de estuprar uma aluna de 13 anos se apresentou à Polícia após ter seu mandado de prisão expedido pela Justiça. Outro homem acusado de abusar da mesma vítima segue foragido. A menina está grávida.



Padrasto

A Polícia Civil de Paulistana conseguiu prender um homem acusado de estuprar duas crianças, uma menina de 5 anos e um menino de 7, que seriam seus enteados. A prisão foi efetuada nas primeiras horas da manhã, no povoado Caldeirãozinho, zona rural do município, onde o acusado estava escondido.

O delegado Ítalo Vasconcelos, da Polícia Civil de Paulistana, comenta que o acusado, um homem de 25 anos, estava foragido há cerca de três meses, desde que soube que havia sido denunciado.

“O presidente do inquérito é o delegado Cícero, mas aproveitei a oportunidade que soube que ele estava na região. Até então ele estava sendo procurado. Assim que tive a informação de onde ele estava, na zona rural, eu reuni a equipe e dei cumprimento ao mandado”, relata o delegado Ítalo.

Os crimes foram denunciados pela mãe das crianças, ex-companheira do acusado. Desde então, o acusado se manteve escondido na casa de amigos, na zona rural.

Professor

A justiça pediu a prisão de dois homens acusados de estuprar a mesma menina de 13 anos, entre eles um professor do ensino fundamental. A investigação, iniciada em meados de 2016, resultou no pedido de prisão preventiva. O professor se apresentou na delegacia, enquanto o outro homem encontra-se foragido. A menina hoje tem 14 anos e está grávida.

O caso foi denunciado à Polícia Civil da cidade de Corrente em 2016. O professor se entregou e foi preso há cerca de uma semana. A investigação foi iniciada pelo delegado Welton Martins, quando o professor foi denunciado e depoimentos foram colhidos. Desde então, os policiais conseguiram reunir elementos para pedir a prisão dele à Justiça.

De acordo com o delegado Leandro Damasceno, que preside a Delegacia de Corrente hoje, entre os materiais encontrados haviam fotos do professor nu, que ele enviava para a menina. Ele ainda atuava como professor na mesma escola e sala da vítima, mesmo após a denúncia. “Ainda era professor dela”, comentou o delegado Leandro.

Além dele, a investigação descobriu que outro homem abusou da menina quando ela tinha 13 anos. “Ele conheceu ela de passagem. Era um vendedor de Picos”, disse o delegado Leandro. O homem, identificado pelas iniciais S.P.S., encontra-se foragido.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento