Pais relatam pânico após van escolar com bebês ser levada por ladrões

Os pais do bebê João, de 2 anos e sete meses, que estava dentro de uma van escolar roubada por criminosos na manhã desta sexta-feira (11), disseram que viveram momentos de pânico ao descobrirem que o veículo com a criança havia sido alvo de bandidos armados.

Ele contaram na delegacia que João saiu para a creche logo no começo da manhã. Em seguida, os pais ficaram sabendo que uma van havia sido sequestrada com crianças dentro e ligaram para a creche. Foi nessa hora que eles descobriram que o veículo não tinha chegado ao local.

"Em alguns segundos a vida passa, né? E é muito nervosismo e você fica pensando o que você faz com toda essa violência. A gente fica preso em casa, deixa o filho em casa? Não vai trabalhar? O filho fica sem estudar?", questionou Vivian Oliveira, mãe do bebê.

Ela também fez questão de agradecer aos policias que resgataram as duas crianças levadas pelos criminosos. "Eu venho aqui agradecer imensamente ao policial Azevedo e ao policial Renan, porque eles fizeram um trabalho perfeito. Se não fossem eles, eu não sei que entrevista eu estaria dando para vocês agora", afirmou Vivian.

"Então, agora eu posso dar entrevista e terminar ela sorrindo. Mas eu não sei, se não fossem os dois, o que seria. Peço a Deus e a quem possa valorizar o trabalho dos policias, que valorize, porque a gente precisa deles a todo momento", disse.

Van escolar foi encontrada por volta das 8h (Foto: Bruno Albernaz / G1 Rio)

Na delegacia, o motorista da van relatou os momentos difíceis que passou. "Eles estavam vindo de uma fuga de algum lugar. Eles bateram com o veículo que estavam, e eu estava parado do outro lado esperando uma criança. Eles viram a facilidade e me abordaram", disse Josedir Cordeiro.

O coronel Rui França, comandante do 7°BPM, explicou como foi a ação dos PMs. "Após termos a informação de que a van ingressou no morro da Coreia, que faz divisa com o Perelinho, na região de Neves, imediatamente acionamos uma equipe para o local e, a comando do cabo Azevedo, conseguimos localizar a van no interior da comunidade." Os bandidos acabaram fugindo.

"Com muita cautela, em razão do perigo dessa comunidade, os policiais ingressaram no interior da comunidade e conseguiram localizar a van com as crianças. E conseguiram, com muita segurança, fazer a retirada dessas crianças de dentro da comunidade", afirmou o coronel.

Criança foi levada por criminosos em van escolas na manhã desta sexta (11) (Foto: Bruno Albernaz / G1)

Ele fez também um balanço da ação dos policiais para recuperação da van e das crianças dentro da comunidade. "Eu elogiei bastante os policiais, em razão da preocupação inicial de fazer o acolhimento, fazer a proteção e estabelecer a segurança das crianças para fazer a retirada." O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

A delegada que acompanha o caso, Carla Tavares, também enalteceu a atuação da polícia militar ao resgatar a van com as duas crianças dentro da comunidade.

"Um motivo de muito orgulho, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, foi a atuação da Polícia Militar. Eles foram extremamente cautelosos e conseguiram pegar as crianças em segurança, isso foi o mais importante. Agora, nesse momento, já estamos identificando os elementos e representaremos pela prisão", afirmou a delegada.

G1