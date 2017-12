Pai mantém o filho sob a mira de uma faca e o faz refém em Piripiri

Duraram cerca de nove horas as negociações entre os policiais e um pai que fez o próprio filho refém na noite da última segunda-feira (11) e madrugada de terça (12) em Piripiri, a 155 quilômetros de Teresina. O homem, identificado apenas como Edvaldo, 40 anos, manteve a criança de cinco anos sob a mira de uma faca das 18 horas até as 3h da madrugada, após uma discussão com a esposa e mãe do menino.

De acordo com o comandante do 12º BPM de Piripiri, major Costa Neto, Edvaldo teria pedido dinheiro à mulher e ficado irado após ela ter se recusado a entregar a quantia. O PM acredita que o dinheiro seria usado pelo homem para comprar droga, uma vez que ele já teria histórico como usuário na cidade.

“Ele pegou o filho e disse que não o soltaria até que o dinheiro fosse entregue. A mulher, então, saiu de casa e veio procurar pela nossa guarnição. Quando chegamos ao local evitamos qualquer aproximação brusca, porque havia uma criança correndo risco lá dentro”, pontua o major.

O Batalhão de Operações Especiais e o Setor de Gerenciamento de Crise da Polícia Militar foram acionados depois que populares revoltados ameaçaram invadir a casa e tirar o menino de dentro à força. Quem esteve no local foi a coronel Júlia Beatriz, que coordenou toda a negociação para que Edvaldo liberasse o filho e se entregasse.

“Foi uma negociação um tanto longa, mas nós conseguimos fazer com que ele saísse da casa com o menino a salvo e se entregasse. A criança foi devolvida à mãe e os dois estão tendo auxílio do Conselho Tutelar. O pai acabou preso, porque o que houve ali foi o cometimento de um crime de cárcere privado e ameaça”, explica a coronel.

Edvaldo foi conduzido pelos policiais do 12º BPM para a Delegacia Regional de Piripiri e encontra-se à disposição da Justiça.





Foto: Piripiri40graus

Maria Clara Estrêla