Pai de Santo é assassinado a facadas na Piçarreira I

A Delegacia de Homicídios de Teresina está investigando o assassinato do pai de santo Cosme Lindemberg Araújo Silva, encontrado morto dentro de sua residência no bairro Piçarreira, zona Leste de Teresina. Segundo os agentes da delegacia, ele foi atingido com pelo menos três golpes de faca na região do peito e da boca. Até o momento não há suspeito do crime.

O assassinato aconteceu por volta das 21h30min. “Os populares nos repassaram que ele estava acompanhado pouco antes de ser encontrado morto, mas no momento mesmo em que acharam o corpo, não havia mais ninguém em casa. A Polícia Civil vai olhar se tinha câmeras por perto pra saber se alguma registrou movimentação anormal momentos antes ou depois do crime”, explica o sargento Borges, do 5º BPM.

Além da morte de Cosme Lindemberg, a zona Leste de Teresina teve outro homicídio, desta vez ocorrido por volta da meia noite. A vítima foi identificada como sendo Raidon Alves de Sousa, 21 anos, assassinado a tiros. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas como motivação do crime. Nas diligências realizadas na região, ninguém foi preso e o caso vai seguir sob investigação da Delegacia de Homicídios.

Maria Clara Estrêla