Operação desarticula tráfico de drogas na região de Floriano

A delegacia regional de Floriano deflagrou uma grande operação, denominada Dark Blue, para prender uma quadrilha acusada de tráfico de drogas na região. Cinco pessoas foram presas, dentre elas quatro homens e uma mulher, além de um menor apreendido. Segundo o delegado Éverton Férrer, gerente de policiamento do interior, o trabalho desarticula o tráfico não só em Floriano, mas em outras cidades vizinhas.



“O tráfico de drogas em Floriano influencia toda a região. Então com essa operação estamos desarticulando o tráfico em várias cidades”, comenta o delegado Éverton. Cerca de 50 policiais foram destacados para a operação, das delegacias de Água Branca, Amarante, Oeiras, Itaueira, Colônia do Gurguéia, Guadalupe, além de agentes do GPI e policiais militares do Canil.

Polícia apreendeu relógios, celulares, bonés, além de cerca de dois quilos de drogas (Foto: Polícia Civil)

AS prisões aconteceram todas em Floriano. Cerca de dois quilos de droga foram encontrados com os suspeitos, além de materiais de valor sem procedência conhecida, como óculos, relógios, celulares e bonés. Foram presos Joel Reis de Sousa, Alan Alves da Silva, Aldemir Rodrigues de Sousa Júnior, Samuel Alves Leite e Ingrid Araújo Gonçalves.

Segundo o delegado Everton, o material será somado à outras provas já colhidas previamente. “Foram sete meses de trabalho intenso, através da equipe de investigação e de delegados da Regional de Floriano, e já temos vasto material probatório”.

Karliete NunesAndrê Nascimento