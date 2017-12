Oito pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Valença

Pelo menos oito pessoas já foram presas durante a Operação Vale do Sambito, deflagrada na manhã desta quinta-feira (07), pela Polícia Civil do Piauí, para combater crimes de tráfico de drogas, uso ilegal de armas de fogo, além de libertar animais que sofriam maus tratos através da prática conhecida como rinha de galos.



Fotos: Divulgação/Polícia Civil





A polícia dá cumprimento a 15 mandados judiciais, sendo três de prisão preventiva (dois dos quais pelo crime de estupro de vulnerável) e o restante de prisão temporária e busca e apreensão. Os alvos da operação estão nas cidades de Valença, Novo Oriente e Aroazes. Além das prisões, a polícia conseguiu ainda retirar de cativeiros pássaros ameaçados de extinção.

A Operação Vale do Sambito acontece com o apoio da Gerência de Policiamento do Interior, mobilizando cerca de 30 policiais das Delegacias de Inhuma, Elesbão Veloso, Picos e Barro Duro.

“São ações que nós estamos intensificando, principalmente neste fim de ano, que é um período em que há um aumento natural da criminalidade em todo o Estado. O objetivo é que toda semana deflagremos operações no sentido de combater principalmente o tráfico de drogas e a circulação de armas para que tenhamos um saldo positivo na redução da quantidade de assaltos, roubos e furtos durante este mês de dezembro”, explica o delegado-geral de Polícia Civil do Piauí, Riedel Batista.

Para a Delegacia Geral, o saldo das ações de fim de ano tem sido bastante positivo. De acordo com o delegado Riedel, a Polícia Civil já deflagrou mais de cem ações de combate a crimes de diversas naturezas em 2017.

Maria Clara Estrêla