Ocorrência policiais reduziram 70% durante o período de férias

Levantamento feito pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE) aponta que o índice de ocorrências atendidas durante o período de férias no litoral piauiense já reduziu 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas dois veículos foram apreendidos por problemas na documentação.

O BPRE está atuando junto com a Polícia Militar e a Polinter no Centro Integrado de Segurança para intensificar o policiamento durante o período de maior fluxo de pessoas e veículos na região. “Os turistas têm a certeza de que a fiscalização em vários trechos está acontecendo, o que termina por prevenir excessos e até mesmo problemas como falta de documentação e veículos com restrição”, destaca o major Ramos, comandante do BPRE.

O coordenador da Polinter, delegado Cadena Júnior, também acompanha o trabalho das equipes na vistoria de veículos em busca de armas e drogas. Para o titular da delegacia, este ano o período das férias está mais tranquilo. “Verificamos todos os veículos suspeitos, mas as pessoas estão mais tranquilas e na volta estamos percebendo redução de ocorrências com pessoas dirigindo sob efeito de álcool”, relata o delegado.

Para Felipe Freitas, que foi parado para verificação na blitz realizada na PI-116 na manhã deste sábado (29), é importante esse trabalho de policiamento porque previne até mesmo que pessoas armadas ou alcoolizadas provoquem acidentes. “É prevenção”, afirmou Felipe Freitas.

Também atuando na coordenação do Centro Integrado, o capitão Fábio, da Polícia Militar, ressaltou que durante todo o período não foram registradas ocorrências graves e que a determinação da Secretaria de Segurança é manter a estrutura quanto tempo for necessário.

Polícia orienta sobre manipulação de animais peçonhentos

Uma das ocorrências atendidas pelo Centro Integrado de Segurança foi a retirada de uma cobra de dentro do motor de um carro. A jiboia foi encontrada pelo funcionário d um hotel ao abrir o capô do veículo.

“Apesar de não ser venenosa, é preciso certos cuidados para manipular uma jiboia. Não se deve matar o animal, o corretor é chamar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental para fazer a remoção”, explicou o cabo Mota. Após verificar que não havia sinais de ferimento no animal, a cobra foi solta em seu habitat natural.

