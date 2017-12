Mulheres entram com drogas em presídios para pagar dívidas dos maridos

Um esquema de tráfico de drogas dentro da Penitenciária de Esperantina e da Colônia Agrícola Major César foi descoberto pela Polícia Civil, que deflagrou uma operação e prendeu quatro pessoas ontem (02). Três delas tinham mandados de prisão preventiva e uma foi presa em flagrante.



De acordo com informações da Secretaria de Segurança, o esquema era chefiado pelo casal Francisco Silva Castro e Naiara Keli Silva Rodrigues. O homem, que atualmente cumpre pena na Major César, comandou o tráfico enquanto esteve na Penitenciária de Esperantina. A sua esposa era a responsável por aliciar visitantes para entrarem com droga dentro do presídio.

As investigações iniciaram a partir de prisões em flagrante, realizadas durante as visitas na Penitenciária de Esperantina. Em alguns desses casos, a polícia descobriu que as esposas dos detentos eram obrigadas a entrar com a droga para pagar dívidas que seus maridos tinham contraído com Francisco. Cabia a Naiara entregar a droga para essas mulheres.

Além do casal, foi presos Raimundo Nonato da Silva. Na sua casa foram apreendidos 14 celulares e vários objetos sem comprovação de origem. Ele teria participação no esquema comandado por Francisco. Em flagrante, foi preso Yure Alisson Martiliano da Silva, suspeito de crime de roubo.

Nayara Felizardo