Mulher morre carbonizada em incêndio no Centro de Teresina

Uma mulher identificada como Antônia Monteiro da Silva, de 49 anos, veio a óbito na tarde desta sexta-feira (06), durante um incêndio em uma pensão localizada na avenida Pires de Castro, no Centro de Teresina. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima morreu carbonizada ao não conseguir sair da cozinha da pensão, local atingido pelas chamas.



No momento do incêndio, além da vítima, outra mulher estava na cozinha, mas conseguiu sair a tempo e não sofreu ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível afirmar o que teria causado o incêndio. A suspeita inicial é de que o fogo teria começado após uma explosão de gás de cozinha, mas a hipótese ainda não foi confirmada. “Todos os botijões estavam intactos, então só a perícia vai poder dizer qual foi a verdadeira causa”, explica o tenente Marreiro, que atendeu a ocorrência.

De acordo com o tenente, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 16h20, mas ao chegar no local, a vítima já havia vindo a óbito. “Quando chegamos ao local um colega já estava no combate às chamas, ele tentou usar extintores para conter o fogo. Nós, então, iniciamos o combate com mangueira e percebemos que a vítima já havia falecido”, relata o tenente.

Nathalia Amaral