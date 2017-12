Uma mulher identificada como Renata Mendes Silva foi presa na manhã desta sexta-feira (29), por transportar 58 tabletes de maconha em um ônibus para a cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo informações da Polícia Civil, a droga foi encontrada dentro de um ônibus da empresa Guanabara, que vinha da cidade de Chapadinha no Maranhão. A suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes e autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/PI), a apreensão da droga é resultado de abordagens de rotina por parte da Polícia Civil, que visam reprimir a entrada de entorpecentes no litoral piauiense. "Durante toda a madrugada, foram abordados vários ônibus, advindos dos mais diversos lugares, culminando na retirada de circulação de toda essa droga, evitando, assim, que vultosa quantidade de entorpecente abastecesse o litoral durante as festas de fim de ano", disse o órgão, em nota enviada à imprensa.

Mulher é presa com 58 tabletes de maconha dentro de ônibus no litoral. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)



Com o grande volume de turistas chegando ao litoral para comemoração das festas de final de ano, o policiamento e as investigações de crimes envolvendo tráfico de drogas estão sendo intensificados na região. Para que novos suspeitos sejam identificados, a Polícia solicita o apoio da população através da denúncia anônima de crimes, através do link abaixo.

bit.ly/denunciapcphb

Nathalia Amaral