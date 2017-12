Mulher é morta a tiros pelo marido durante festa de Natal em Corrente

Uma mulher identificada como Miquésia Silva de Carvalho, de 27 anos, foi morta com dois disparos de arma de fogo pelo marido durante uma festa de Natal ocorrida na localidade Paraim, no município de Corrente, localizado a cerca de 840 km de Teresina.



Segundo informações da Polícia Militar, o marido, identificado como Vianes Pereira Lustosa, teria efetuado os disparos contra a esposa por ciúmes e evadiu-se do local do crime. Equipes da PM de Corrente, em diligências pelo município, conseguiram localizar o suposto autor do crime nas proximidades da BR 135.

Após vistorias no veículo de Vianes, um carro do modelo Jeep Renegade, foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições, sendo quatro intactas e duas deflagradas. No veículo com o suspeito, também estavam três crianças.

De acordo com a PM, a vítima foi atingida nas costas, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta da meia noite, ao dar entrada no Hospital de Bom Jesus.

Vianes Pereira Lustosa deverá ser autuado pelo crime de feminicídio, que é o homicídio contra mulheres, envolvendo violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Nathalia Amaral