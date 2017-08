Mulher é flagrada entrando com droga na Casa de Custódia

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (02) tentando entrar com drogas na Casa de Custódia de Teresina. A prisão de Ana Cleide de Carvalho foi feita pela equipe de vistoria da unidade. Ela estava com cocaína, maconha e 100 comprimidos de rohypnol. A droga seria destinada para o detento Markson Pereira da Silva.



Este é o segundo caso de prisão de mulher tentando levar objetos ilícitos para o presídio em menos de uma semana. Na última sexta (28), Erieles Rodrigues de Morais foi presa na Casa de Custódia tentando passar um celular smartphone e maconha para o detento Witalo Gregório. Em ambos os casos, os objetos ilícitos estavam escondidos nas partes íntimas. As tentativas de entrar com o material foram identificadas durante os procedimentos de revista.

O presidente do Sinpoljuspi (Sindicatos dos Agentes Penitenciários do Piauí), José Roberto, comenta que esses acontecimentos não são tão raros no Estado. “Infelizmente é algo comum. Depois de várias reclamações, deixou de ser feita aquela revista tida como “vexatória”, o problema é que ela só aumentou os casos, pois na maioria das vezes a visitante esconde os objetos ilícitos nas partes íntimas”, disse.

Como medida de combate à prática, José Roberto explica que o ideal seria um scanner corporal humano, que funciona como raio-x e mostrase há algo escondido no corpo do visitante. “Hoje temos detectores de metal em alguns presídios, mais o scanner seria o mais eficiente e menos constrangedor para todos”, afirma José Roberto.

Segundo o levantamento feito pelo Sinpoljuspi, a maioria das mulheres hoje que estão na penitenciaria feminina do Piauí cumprem pena por tentarem entrar com drogas nos presídios do Estado.





Nayara FelizardoGeici Mello