O motorista de uma caminhonete modelo Frontier, de placa OJO-4080, perdeu o controle da direção em uma curva, e o veículo capotou diversas vezes ao cair de uma ribanceira. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), na BR-343, nas proximidades do município de Amarante, a cerca de 160 km de Teresina.



Motorista perde o controle e caminhonete cai em ribanceira no Piauí. (Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)



De acordo com informações de testemunhas que passavam pela rodovia no momento do acidente, o condutor sofreu apenas escoriações leves e foi conduzido para um hospital particular de Teresina.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para tender a ocorrência. Um vídeo gravado por motoristas que passavam pelo local, mostram o carro completamente destruído após o acidente.

Nathalia Amaral