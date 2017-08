Motorista morre ao ser atropelado por ônibus enquanto trocava pneu na BR-316

Um motorista, identificado pelas iniciais R. S. S., de 51 anos, morreu por volta das 23h50 da noite de ontem (11), ao ser atropelado por um ônibus da empresa Princesa do Sul, na BR-316, nas proximidades do município de Amarante, localizado a cerca de 200 km de Teresina.



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima trocava o pneu do veículo, uma caminhonete S10 de placa LWD 2361, no acostamento da rodovia, quando foi atingido por um ônibus. Com o impacto da batida, a caminhonete ficou totalmente danificada e condutor veio à óbito ainda no local do acidente.

Veículo ficou totalmente danificado com o impacto. (Foto: Divulgação/PRF)

Em depoimento à PRF, o motorista do ônibus, identificado pelas iniciais F. W. C. N, de 34 anos, afirmou que foi ofuscado por outro veículo que vinha no sentido contrário. Além disso, a PRF aponta que o condutor da S10 não utilizou sinalização de emergência obrigatória.

O inspetor da PRF, Jonas Mata, explica que, para evitar novos acidentes, é imprescindível que, ao trocar o pneu, o motorista use a sinalização de emergência, por meio do pisca-alerta e do triângulo de sinalização a uma distância mínima de 30m da parte traseira do veículo imobilizado. Assim, outros condutores que trafegam pela via podem ser informados de que há um veículo parado no acostamento.

Condutor do ônibus afirmou que foi ofuscado por outro veículo que vinha no sentido contrário. (Foto: Divulgação/PRF)

Nathalia Amaral