Motociclista morre em acidente grave envolvendo caminhão na BR 316

Um motociclista morreu em uma colisão com um caminhão no km6 da BR 316, nas proximidades da Casa de Custódia, em Teresina. Segundo informações preliminares, por conta do impacto, a vítima teve a cabeça esmagada. De acordo com a PRF, o acidente ocorreu devido a um tipo de colisão lateral, envolvendo um caminhão de placa NIC 4571 e uma motocicleta do modelo Yamaha XTZ 125k, placa NHA 3055.



A vítima fatal foi identificada pelas iniciais J. W. C, de 33 anos. (Foto: Divulgação/PRF)



Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima fatal foi identificada pelas iniciais J. W. C, de 33 anos. Já o condutor do caminhão foi identificado como M. P. S., de 30 anos. Equipes da PRF estiveram no local fazendo o atendimento da ocorrência. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).





Nathalia Amaral