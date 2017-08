Moto taxista reage a assalto e é assassinado a tiros em Timon

Um moto taxista, identificado como Raimundo Ferreira Lima, de 63 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (09), na Avenida Parnarama, na cidade de Timon – MA, após reagir a um assalto. Segundo informações do delegado regional de Timon, Humaitan Oliveira, o moto taxista foi abordado por um casal que tentava roubar a sua motocicleta e reagiu a abordagem dos assaltantes, esfaqueando um deles.



Após ser atingido pela facada, um dos supostos assaltantes, identificado como Daniel San Brito Lima, atirou contra o moto taxista, que foi atingido na barriga e veio a óbito ainda no local do crime. Mesmo ferido, o assaltante e a comparsa, identificada como Raquel da Silva Teixeira, que seria sua namorada, tomaram a motocicleta do idoso e empreenderam fuga.

O casal foi encontrado pela polícia ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Promorar, na zona Sul de Teresina. “Ele foi buscar socorro médico na UPA, e após as investigações, conseguimos encontrar os dois nesse local”, explica o delegado. Com a dupla, a polícia encontrou a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38 e a motocicleta da vítima.

Segundo o delegado, Daniel San é considerado de altíssima periculosidade e já possuí diversas passagens pela polícia por roubo. O suposto assaltante, que está internado e recebendo cuidados médicos, saiu há pouco tempo do sistema prisional e foi autuado em flagrante por roubo seguido de morte. A namorada de Daniel, Raquel Teixeira, também possuí passagens pela polícia por roubo e foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Timon, onde será autuada pelo mesmo crime.

Nathalia Amaral