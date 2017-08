Morre mulher baleada em tiroteio em frente ao Hospital do Promorar

Morreu na manhã deste domingo (23) a mulher que foi baleada durante um tiroteio em frente ao Hospital do Promorar na noite da última terça-feira (18). Ela estava internada desde então no Hospital de Urgência de Teresina Professor Zenon Rocha (HUT), e seu quadro permaneceu grave durante todos esses dias. Um dos projéteis invadiu consultório médico; outras duas pessoas ficaram feridas, mas sem risco de morte

Segundo a assessoria de imprensa do HUT, Karoline Santos Silva, de 23 anos, faleceu às 6h45 da manhã deste domingo, após uma parada cardiorrespiratória. Ela havia sido atingida por quatro projéteis, na região do abdômen e no braço esquerdo. Os órgãos afetados foram o estômago, o figado e o duodeno.

Durante o tiroteio em frente ao Hospital do Promorar, uma das balas chegou a invadir um consultório médico. Os funcionários e pacientes que estavam no local ficaram apavorados e houve uma intensa correria enquanto os disparos eram efetuados pelos bandidos.

Além de Karoline, um homem foi baleado na mão e uma criança foi atingida de raspão por um projétil, durante a troca de tiros.

Silvio fez apelo aos criminosos

Na manhã seguinte ao tiroteio, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Silvio Mendes, convocou uma coletiva de imprensa para pedir reforço na segurança pública, sobretudo nas imediações das unidades de saúde da capital.



Na ocasião, Silvio também fez um apelo aos próprios criminosos, para que novos incidentes como o desta semana não se repitam. “São esses médicos que atendem os próprios marginais quando são agredidos, acidentados. Nosso pedido é aos marginais, que protejam quem trata da vida deles, é preciso pedir a eles para que preservem e protejam os serviços de saúde deles e da família deles”, ponderou Silvio.

Cícero Portela