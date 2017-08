Morador de rua é encontrado morto no Parque Piauí com lesões pelo corpo

Um morador de rua foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (19) no bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina. O corpo de Valdeci Agostinho Valadares dos Santos estava sob as cobertas e, segundo a polícia, ele teria sido morto por golpes de faca e a pauladas, porque foram encontradas várias lesões, principalmente em seus membros superiores.



De acordo com a Delegacia de Homicídios, Valdeci tinha 23 anos e era conhecido das pessoas que passavam pelo local. “Ele costumava ficar circulando pelas ruas do bairro, mas de noite sempre se refugiava perto do depósito de resíduos onde foi encontrado seu corpo. Até o momento não sabemos a motivação do crime, mas ao que tudo indica, ele foi brutalmente agredido”, relata um plantonista da Delegacia de Homicídios, que não quis se identificar.

Segundo o delegado Robert Lavor, que está presidindo as investigações, Valdeci era natural de Timon e seria usuário de drogas. Uma das hipóteses da polícia é que a vítima tenha sido assassinada em um acerto de contas. A Delegacia de Homicídios está colhendo imagens das câmeras de segurança do depósito, bem como de residências e estabelecimentos comerciais próximos para tentar identificar os responsáveis pela morte de Valdeci.

Maria Clara Estrêla