Menino de 5 anos morre afogado ao cair em fossa séptica em Paulistana

Um menino de cinco anos, identificado como Kauê Silva Sousa, morreu por volta das 19h30 desta quarta-feira (9), depois de cair numa fossa séptica na cidade de Paulistana, distante 469 km de Teresina. O trágico acidente ocorreu na casa onde a criança morava com a família, no bairro Santo Antônio.

No momento em que a criança caiu, apenas sua mãe estava em casa, cuidando do filho menor, que ainda é um bebê de colo.

Ao sentir falta de Kauê, a mulher saiu a sua procura no quintal da casa e percebeu que havia um buraco no local onde fica a fossa séptica. Ela, então, suspeitou que seu filho tivesse caído e pediu ajuda aos vizinhos.

O menino foi retirado da fossa já sem vida, e a suspeita é que sua morte tenha ocorrido por afogamento.

O delegado Cícero de Oliveira informou que vai ouvir os pais e os vizinhos da família nos próximos dias. Ele explica que as oitivas não foram iniciadas ainda nesta quinta-feira porque a família viajou para uma localidade no interior de Paulistana, onde acontece o velório e o sepultamento do garoto.

No inquérito policial o delegado vai apurar se houve negligência por parte dos pais. "Nós vamos colher esses depoimentos para saber como de fato o acidente ocorreu e apurar a possível responsabilidade dos pais [...] Nesses casos, mesmo sendo comprovada a culpa dos familiares, há a possibilidade de haver o perdão judicial, uma vez que a morte em si do ente querido já causa uma dor e uma comoção muito grandes, o que acaba sendo uma punição. Porém, essa decisão caberá ao Poder Judiciário, a partir da análise do inquérito policial que iremos produzir", afirma o delegado Cícero de Oliveira.













Cícero Portela