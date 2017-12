Médium Parnayha: secretário é investigado por envolvimento com o tráfico

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), deflagrou, na madrugada desta sexta-feira (1º) a Operação Médium Parnahyba, para cumprir 45 medidas judiciais contra o tráfico de drogas nas cidades piauienses de Teresina, Água Branca, Barro Duro e São Pedro, na cidade maranhense de Caxias e na cidade de São Paulo.



Dentre os mandados judiciais há 24 de prisão preventiva e temporária, além de mandados de busca e apreensão e mandados de condução coercitiva. Até por volta do meio-dia desta sexta, a Depre já havia apreendido cerca de 100 kg de drogas e efetuado 20 prisões.

Um dos alvos da polícia foi a residência do secretário municipal de obras de Água Branca, Valmir Moraes de Sales, investigado na operação por envolvimento com traficantes. Ele foi conduzido coercitivamente até a Delegacia Regional da cidade para prestar depoimento.

Segundo o coordenador da operação, delegado Menandro Pedro, o secretário seria ligado a três pessoas acusadas de tráfico. Em sua residência, a polícia encontrou três armas de fogo, duas delas guardadas no quarto de Valmir. “Nós temos pistolas de grosso calibre, revólveres, rifles várias munições, inclusive munição de fuzil”, detalha o delegado. Ao todo, foram apreendidas sete armas de fogo na operação.

O delegado Menandro Pedro é o coordenador da Operação Médium Parnahyba (Foto: Moura Alves / O DIA)

Além das equipes da polícia, auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI) também participaram da diligência na casa do secretário para recolher um cofre e documentos que indiquem possíveis atos ilícitos cometidos na administração pública de Água Branca. A presença do TCE na operação se deu a pedido do promotor de Justiça do Município, Mário Normando.

O secretário foi conduzido para a Delegacia de Água Branca, para prestar esclarecimentos a respeito de sua ligação com investigados e até mesmo sentenciados pela Justiça. Ele será autuado em flagrante por conta das armas encontradas em sua residência.

Dentre os presos, a Polícia Civil afirma que pelo menos três elementos também têm passagem por homicídio. "É uma operação que vinha sendo planejada há quase um ano. Com o apoio da Justiça e do Ministério Público, conseguimos efetuar todas essas prisões e conduções coercitivas, inclusive de um servidor federal e de um gestor público", detalha o delegado Menandro.

Mandados em Teresina

Na capital piauiense, equipes da Depre se concentraram nos bairros Lourival Parente e Bela Vista, na zona Sul, onde duas pessoas foram presas por tráfico de drogas. Uma delas é funcionário dos Correios e seria o responsável por transportar a droga dentro do Piauí. Os presos foram encaminhados para a sede da Depre, no bairro Saci, onde prestam depoimento ao delegado Tales Gomes.

Maria Clara Estrêla e Cícero Portela